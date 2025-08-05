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Йоэль Ромеро проведёт дебютный бой в BKFC в сентябре

Йоэль Ромеро проведёт дебютный бой в BKFC в сентябре
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро проведёт дебютный поединок в BKFC против американца Тео Доукаса в тяжёлой весовой категории на турнире, который состоится 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба BKFC

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 24 февраля на турнире PFL vs Bellator, Йоэль Ромеро единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. Солдат бога имеет в своём рекорде по ММА 16 побед и семь поражений.

Тео, в свою очередь, записал на свой счёт две победы и два поражения, будучи профессиональным бойцом смешанных единоборств.

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