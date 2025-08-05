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Тренер Махачева не считает, что Джонс ушёл из ММА из-за страха перед боем с Аспиналлом

Тренер Махачева не считает, что Джонс ушёл из ММА из-за страха перед боем с Аспиналлом
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Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, выразил уверенность, что американец Джон Джонс не стал драться с англичанином Томом Аспиналлом не из-за страха перед ним.

«В процессе переговоров между сторонами происходит многое. И никогда не знаешь, где правда, а где вымысел. В глубине души я знаю одно, тренируя все эти годы бойцов, — эти парни никого не боятся. Бойцы есть бойцы.

Обстоятельства могут помешать им принять тот или иной бой, поскольку, может быть, им не был предложен нужный гонорар или ещё что-то. Но дело не в сопернике. Никогда вопрос не стоит о нём. Я отказываюсь верить, что настоящий боец будет сознательно избегать кого-то», — приводит слова Мендеса портал MMAJunkie.

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