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Мокаев: мне предложили подраться на DWCS, но я отказался. Заслуживаю сразу попасть в UFC

Мокаев: мне предложили подраться на DWCS, но я отказался. Заслуживаю сразу попасть в UFC
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24-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев рассказал, что отказал представителям североамериканской лиги, которые предлагали ему вернуться в организацию, выступив на реалити-шоу Dana White's Contender Series (DWCS).

«Мне предложили подраться на претендентской серии, но я отказал, сказав, что хочу получить контракт с UFC сразу [без участия в шоу]. Затем ко мне снова обратились с подобным предложением и я вновь отказался. Сказал им, что заслуживаю сразу попасть в UFC, поскольку у меня самая яркая любительская карьера в ММА», — приводит слова Мокаева аккаунт Home of Fight в X.

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