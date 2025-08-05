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Тренер Махачева раскрыл, в каком случае может состояться бой между Исламом и Топурией

Тренер Махачева раскрыл, в каком случае может состояться бой между Исламом и Топурией
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Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, поделился мнением насчёт поединка своего подопечного с 28-летним непобеждённым обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Бой между Топурией и Махачевым — это главный поединок, который в данный момент может состояться в UFC. Раньше таковым был бой Джонса с Аспиналлом. Однако если в следующем поединке Ислам победит, то затем он встретится с Илией.

Мне нравится, как Топурия раскручивает своё противостояние с Исламом, чтобы привлечь к нему внимание людей. Чем больше он прибегает к трэш-току, тем больше людей заинтересованы в том, чтобы его увидеть. Кроме того, мне нравится то, что Топурия демонстрирует как боец. Он очень сильный и не обеспокоен весогонкой.

Бой с Топурией — это отличный поединок для Ислама. Главная цель Махачева — титул. Он стремится завоевать пояс в полусреднем весе. Теперь если Ислам его заберёт, то мы можем спуститься в лёгкий или Топурия может подняться к нам. Но ничего из этого не произойдёт, если в UFC не будут заинтересованы в этом. Сначала нам нужно победить», — приводит слова Мендеса портал Bloody Elbow.

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