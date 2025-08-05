Фёдор Емельяненко сообщил, что Анатолий Токов покинул команду Fedor Team

48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко сообщил на своей странице в социальной сети, что экс-претендент на титул Bellator в среднем весе соотечественник Анатолий Токов покинул команду Fedor Team, не объяснив причин данного решения.

Напомним, последний бой Токов провёл 14 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 21. Тогда Анатолий разделил клетку с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе соотечественником Александром Шлеменко. Для бойцов это был реванш. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Шторма раздельным решением судей. Анатолий имеет в своём рекорде 32 победы и четыре поражения.