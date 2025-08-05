Глава IBA.PRO заявил, что у Мурата Гассиева сменился соперник в предстоящем поединке

Генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста сообщил, что 31-летний бывший чемпион по версии WBA Inter-Continental россиянин Мурат Гассиев проведёт следующий поединок против американца Джереми Милтона, а не поляка Анджея Вавжика. Бой назначен на 23 августа и состоится в Майами.

«Соперником Мурата Гассиева по бою 23 августа в Майами будет Джереми Милтон. Сам Мурат сказал, что ему без разницы, с кем боксировать. Гассиев готов выскочить с любым. Милтон — это крупный и довольно компетентный соперник, который идёт с одним поражением. Для Мурата это будет хорошей проверкой, учитывая его простой. После этого поединка Мурат должен быть готов плавать в глубоких водах, принимать участие в чемпионских боях. Задерживать Мурата никто не собирается, а наоборот, будем ему помогать. И бой с Милтоном — последняя проверка перед выходом в открытый космос», — приводит слова Сиесты портал «Матч ТВ».