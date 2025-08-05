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Лобов объяснил, почему решил подраться с Тухуговым спустя семь лет после ухода из ММА

Лобов объяснил, почему решил подраться с Тухуговым спустя семь лет после ухода из ММА
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Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов рассказал, почему решил подраться с представителем России Зубайрой Тухуговым спустя семь лет после ухода из ММА. Их поединок состоится 3 октября в Дубае на турнире PFL.

«Последнее интервью я давал тебе, когда уже уходил на пенсию. Ты спросил меня: «Артём, вернёшься ли ты как-нибудь?» Я ответил тебе: «Ариэль, есть только две вещи, которые могут вернуть меня… Если мне предложат семизначный гонорар или бой с [Зубайрой Тухоговым]». Я сказал себе: «Несмотря ни на что, я добьюсь этого боя». Именно это и произошло. Я почувствовал, что сейчас самое время», — сказал Лобов в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

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