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Артём Лобов высказался о своих отношениях с Макгрегором после публичного конфликта с ним

Артём Лобов высказался о своих отношениях с Макгрегором после публичного конфликта с ним
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Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов высказался о своих отношениях с бывшим другом, а также экс-обладателем двух титулов UFC в полулёгком и лёгком весе соотечественником Конором Макгрегором после публичного конфликта с ним.

«Очевидно, что у нас с Конором не всё хорошо. Мы всегда были опорой друг для друга. Я чувствую, что продемонстрировал в отношении к нему беспрецедентную преданность. Всё для него делал», — сказал Лобов в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

Напомним, два года назад Лобов подал судебный иск, в котором требовал, чтобы Макгрегор выплатил ему процент с продаж Конором бренда виски Proper No. Twelve. Ирландец реализовал его за $ 600 млн. Артём утверждал, что является автором идеи марки.

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