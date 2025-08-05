Артём Лобов высказался о своих отношениях с Макгрегором после публичного конфликта с ним

Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов высказался о своих отношениях с бывшим другом, а также экс-обладателем двух титулов UFC в полулёгком и лёгком весе соотечественником Конором Макгрегором после публичного конфликта с ним.

«Очевидно, что у нас с Конором не всё хорошо. Мы всегда были опорой друг для друга. Я чувствую, что продемонстрировал в отношении к нему беспрецедентную преданность. Всё для него делал», — сказал Лобов в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

Напомним, два года назад Лобов подал судебный иск, в котором требовал, чтобы Макгрегор выплатил ему процент с продаж Конором бренда виски Proper No. Twelve. Ирландец реализовал его за $ 600 млн. Артём утверждал, что является автором идеи марки.