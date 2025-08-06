Лобов: если Макгрегор вернётся в ММА с победой, то все будут просить о возвращении Хабиба

Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов заявил, что мечтает увидеть возвращение своего бывшего друга и экс-обладателя двух титулов UFC в полулёгком и лёгком весе соотечественника Конора Макгрегора.

«Я бы очень хотел увидеть возвращение Конора [в ММА], поскольку чувствую, что если бы он был на 100% [готов], то Хабиб мог бы вернуться. Представьте себе — Конор возвращается и побеждает нокаутом. После этого весь мир будет просить Хабиба вернуться.

Я знаю, что это противостояние волнует Конора, поскольку он совсем не тренировался тогда к тому поединку. Два раза в неделю он тренировался к бою с Хабибом… У него был неправильный настрой. Когда начался бой, у меня в голове появилась мысль: «Боже мой, если бы ты тренировался четыре раза в неделю, ты бы, наверное, победил его». Представьте себе версию Макгрегора, который дерётся с Эдди Альваресом [в бою с Хабибом Нурмагомедовым]. Вот что я хочу увидеть», — сказал Лобов в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.