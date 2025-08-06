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«Чимаев в игре». Соннен – о претендентах на победу в номинации «Боец года»-2025

«Чимаев в игре». Соннен – о претендентах на победу в номинации «Боец года»-2025
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48-летний бывший претендент на титул UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен высказался о том, кто может получить награду «Боец года» по итогам 2025 года.

«Выбрать бойца года будет очень сложно. Мераб проделал отличную работу, но чтобы обойти Илию Топурию? Вокруг Илии сейчас невероятный ажиотаж. Хамзат Чимаев тоже в игре. Если Алекс Перейра вернётся и победит Магомеда Анкалаева… Нет, Мераб пока не гарантировал себе этот титул. Многое решает популярность, и сейчас она у него есть», — приводит слова Соннена MMAJunkie.

Напомним, ранее Мераб Двалишвили обошёл Ислама Махачева и стал бойцом года по версии ESPY 2025.

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