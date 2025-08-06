Анонсирован новый соперник Артура Бетербиева

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев проведёт бой против американского боксёра Деона Николсона в рамках турнира The Ring IV Night of Champions 22 ноября. Об этом сообщает Ring Magazine. У Николсона 18 нокаутов из 22 побед.

Артуру 40 лет. В последнем поединке, который состоялся 23 февраля, россиянин уступил решением большинства судей соотечественнику Дмитрию Биволу. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.

Бетербиев — бывший чемпион мира среди профессионалов по версиям IBF (с 2017 по 2025), WBC (с 2019 по 2025) и WBO (с 2022 по 2025), WBA (с 2024 по 2025), The Ring (с 2024 по 2025) в полутяжёлом весе. Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (2024 — 2025).