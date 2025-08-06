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Биспинг: Хамзат — фаворит 2 к 1 в бою с дю Плесси, и это безумие

Биспинг: Хамзат — фаворит 2 к 1 в бою с дю Плесси, и это безумие
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Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг заявил, что не считает непобеждённого бойца среднего веса (до 84 кг) Хамзата Чимаева явным фаворитом в поединке с действующим обладателем титула Дрикусом дю Плесси.

«Понимаю, в начале боя Хамзат будет представлять очень большую угрозу, но нельзя быть одновременно спринтером и марафонцем. Если дю Плесси сможет затащить Хамзата в поздние раунды, как по мне, у него будет преимущество. Тот факт, что Хамзат идёт фаворитом 2 к 1 – просто безумие», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок дю Плесси – Чимаев состоится 19 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

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