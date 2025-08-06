Экс-боец UFC: Махачеву будет тяжело с Топурией в партере

Экс-чемпион ACA и бывший боец UFC россиянин Альберт Туменов высказался о потенциальном поединке между соотечественником Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.
«Против Топурии сейчас все будут пытаться бороться. И Царукян будет пытаться бороться. Если он сможет удерживать его у сетки и повалить, хорошие шансы. В стойке преимущество у Илии. И мне кажется, что Топурия и в борьбе неплохо себя чувствует. Тяжело с ним будет и в партере», — приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.
Ранее Арман Царукян отреагировал на нежелание Топурии защищать титул UFC против него.
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