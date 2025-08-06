Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC: Махачеву будет тяжело с Топурией в партере

Экс-боец UFC: Махачеву будет тяжело с Топурией в партере
Комментарии

Экс-чемпион ACA и бывший боец UFC россиянин Альберт Туменов высказался о потенциальном поединке между соотечественником Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией.

«Против Топурии сейчас все будут пытаться бороться. И Царукян будет пытаться бороться. Если он сможет удерживать его у сетки и повалить, хорошие шансы. В стойке преимущество у Илии. И мне кажется, что Топурия и в борьбе неплохо себя чувствует. Тяжело с ним будет и в партере», — приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Арман Царукян отреагировал на нежелание Топурии защищать титул UFC против него.

Материалы по теме
Царукян отреагировал на нежелание Топурии защищать титул UFC против него

Илия Топурия показал, как тренирует грэпплинг

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android