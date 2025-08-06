Яна Сантос подерётся на UFC 320, есть соперница

Бывшая претендентка на титул UFC россиянка Яна Сантос (16-8) выступит на турнире UFC 320, который состоится 5 октября в Лас-Вегасе (США), сообщает пресс-служба промоушена.

Соперницей Сантос станет американка Мэйси Чиассон (14-4).

Яне Сантос 36 лет. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2009 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на её счету в престижнейшей организации мира шесть побед и пять поражений.

Мэйси Чиассон 34 года. Американка дебютировала как профессионал в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на её счету в престижнейшей организации мира семь побед и четыре поражения.