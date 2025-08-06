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Реванш Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна состоится 15 ноября — The Ring

Реванш Криса Юбэнка-младшего и Конора Бенна состоится 15 ноября — The Ring
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Реванш британских средневесов Криса Юбэнка-младшего (35-3, 25 KO) и Конора Бенна (23-1, 14 KO) состоится 15 ноября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания), сообщает издание The Ring.

Напомним, первый поединок Бенна и Юбэнка-младшего состоялся в апреле и завершился победой последнего единогласным судейским решением по итогам 12 раундов.

Крису Юбэнку-младшему 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2011 году. В феврале 2018-го сразился за мировой титул во втором среднем весе (до 76,2 кг), но проиграл единогласным решением.

Конору Бенну 28 лет. Выступает как профессионал с 2016 года. Большую часть карьеры провёл в полусреднем весе (до 66,7 кг).

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