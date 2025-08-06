«Это очень важно». Бивол назвал ключ к победе Кроуфорда над Канело

Объединённый чемпион мира россиянин Дмитрий Бивол высказался об ожидаемом поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Когда я увидел Кроуфорда в Дубае месяц назад, то понял, что он большой. У него очень хорошие навыки, это один из моих любимых боксёров. И он способен победить в этом бою.

Задача заключается не только в том, чтобы выдержать удар. Но и в том, чтобы подготовиться ментально. Если люди не готовы, они боятся, и это делает ваше тело слабым. Если происходит что-то необычное, а вы не готовы… Мы все знаем это чувство, ваше тело будто тает, становится мягким. Психология очень важна», — сказал Бивол в интервью The Ring.