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«Это жёстко». Экс-чемпион UFC рассказал о работе с новым тренером Чимаева

«Это жёстко». Экс-чемпион UFC рассказал о работе с новым тренером Чимаева
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Бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон высказался о работе с новым тренером Хамзата Чимаева по физической подготовке Сэмом Каллавинтой.

«Я тренировался с ним раньше и скажу вам, что тренировки этого парня очень тяжёлые. Я люблю Сэма, но больше не хочу видеть его гараж. Это жёстко, чуваки. Одни из самых тяжёлых тренировок в моей жизни», — сказал Джексон в подкасте Jaxxon.

Напомним, 19 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США) Чимаев сразится за титул в среднем весе (до 84 кг) с Дрикусом дю Плесси.

Ранее Шон О’Мэлли дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев.

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