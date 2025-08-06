Майкл Пейдж: искренне не понимаю, как дю Плесси продолжает побеждать

Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Искренне не понимаю, как дю Плесси продолжает побеждать. У него такой несобранный стиль, он похож на талантливого любителя. Очень грязная техника, такой стиль мне не нравится. Но он побеждает! Никто не может ему помешать добраться до результата. Ещё недавно я бы точно выбрал Хамзата. Но каким-то образом дю Плесси выигрывает», — сказал Пейдж в подкасте Ариэля Хельвани.

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