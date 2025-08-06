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Мокаев рассказал, как покупка «Мерседеса» помогла ему не сдаться в одном из боёв в UFC

Мокаев рассказал, как покупка «Мерседеса» помогла ему не сдаться в одном из боёв в UFC
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Бывший боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC британец Мухаммад Мокаев рассказал о забавном случае, связанном с карьерой в престижнейшей организации мира.

По словам Мокаева, не сдаться в поединке с бразильцем Жафелом Фильо, проведшим ему болевой приём, помогла покупка машины.

«На самом деле за неделю до боя я купил «Мерседес». В автосалоне я сказал: «Половину я заплачу сейчас, вторую половину — после боя». В середине боя вспомнил, что должен половину денег за «Мерседес». Поэтому мне пришлось выжить», — сказал Мокаев в интервью Деметриусу Джонсону.

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