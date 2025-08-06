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Соннен: Делла Маддалена — один из самых недооценённых чемпионов UFC

Соннен: Делла Маддалена — один из самых недооценённых чемпионов UFC
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Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик, американец Чейл Соннен высказался о действующем чемпионе организации в полусреднем весе (до 77 кг) австралийце Джеке Делла Маддалене.

«Как по мне, сейчас Джек — один из самых недооценённых чемпионов UFC. Его считают своего рода временным чемпионом, который отдаст свой титул в следующем бою.

У Джека появилась потрясающая возможность не просто защитить пояс, чтобы добиться уважения от сообщества и промоушена. Об этом никто не говорит, но если он победит Махачева, то догонит Топурию в гонке за звание лучшего бойца мира вне зависимости от весовых категорий», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

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