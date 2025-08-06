Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья назвал двух предпочтительных соперников для следующего боя в UFC

Адесанья назвал двух предпочтительных соперников для следующего боя в UFC
Комментарии

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья назвал двух предпочтительных соперников для следующего боя – это бразилец Пауло Коста и американец Шон Стрикленд.

«Мне не нужно много говорить [о бое с Костой]. Я бы сказал: «Окей, хорошо, звучит заманчиво». И дал бы ему шанс отомстить, как другие давали шанс мне. Да, и ещё Стрикленд, если он захочет драться», — приводит слова Адесаньи издание Sun Sport.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Адесанья проиграл нокаутом французу Нассурдину Имавову.

Материалы по теме
Адесанья дал прогноз на бой Махачев — Делла Маддалена

Пляски с чужим тренером и 11 титульников. Адесанья крут!

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android