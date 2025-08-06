Адесанья назвал двух предпочтительных соперников для следующего боя в UFC

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья назвал двух предпочтительных соперников для следующего боя – это бразилец Пауло Коста и американец Шон Стрикленд.

«Мне не нужно много говорить [о бое с Костой]. Я бы сказал: «Окей, хорошо, звучит заманчиво». И дал бы ему шанс отомстить, как другие давали шанс мне. Да, и ещё Стрикленд, если он захочет драться», — приводит слова Адесаньи издание Sun Sport.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Адесанья проиграл нокаутом французу Нассурдину Имавову.

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