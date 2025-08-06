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«Борюсь с этим». Порье рассказал, как на нём отразилось завершение карьеры

«Борюсь с этим». Порье рассказал, как на нём отразилось завершение карьеры
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье рассказал о психологических трудностях, связанных с решением завершить бойцовскую карьеру.

«Чувствую себя хорошо. Большинство травм почти зажили. Рука всё ещё немного болит, но в целом всё нормально. Ощущения от ухода накатывают волнами. Сегодня я могу спокойно заниматься делами во дворе, а на следующий день думаю, что мне нужно идти в зал. Борюсь с собой, но имеем то, что имеем», — сказал Порье в эфире радиостанции KLFY.com.

Дастину Порье 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году, завершил карьеру в 2025-м. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 22 победы и 10 поражений.

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