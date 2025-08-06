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Дю Плесси: ко мне почти нельзя подготовиться

Дю Плесси: ко мне почти нельзя подготовиться
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о своём успехе в смешанных единоборствах.

«Мой стиль вызывает большие споры в UFC и не похож ни на что, что большинство когда-либо видело. И это преимущество, поскольку он доказал свою эффективность. Как подготовиться к нему, как найти того, кто сможет это повторить? Ко мне почти нельзя подготовиться», — сказал дю Плесси в интервью FOX Sports.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

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