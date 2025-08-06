Боец UFC: Усман создал Чимаеву проблемы, как Хамзат побьёт реального средневеса?

Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Энтони Эрнандес высказался о предстоящем поединке за титул между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Я считаю, что дю Плесси снова удивит мир. Он большой, жёсткий и чертовски неудобный… Я всё ещё не покупаюсь на Хамзата. Понимаю, что он опасен и всё такое… Но Усман создал ему проблемы, встав с дивана. Так он побьёт реального средневеса?» — сказал Эрнандес в интервью MMAJunkie.

Ранее экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев.

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Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси: