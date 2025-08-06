Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров: интерес к Царукяну как к бойцу у меня начал угасать

Тактаров: интерес к Царукяну как к бойцу у меня начал угасать
Комментарии

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о бойце лёгкого веса (до 70 кг) соотечественнике Армане Царукяне.

«Я сомневаюсь в Царукяне. У него идёт повторение пути некоторых бойцов — когда у тебя всё, казалось бы, есть, но в душе чего-то всё равно не хватает. У Армана есть желание победить и быть на слуху, но когда доходит до дела — он теряется. Пока они с Топурией не встретятся, нельзя сказать точно, кто выиграет. Но пока интерес к Царукяну как к бойцу у меня начал угасать», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Царукян назвал российского бойца, вдохновлявшего его на заре карьеры в MMA.

Материалы по теме
Царукян назвал российского бойца, вдохновлявшего его на заре карьеры в MMA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android