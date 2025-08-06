Тактаров: интерес к Царукяну как к бойцу у меня начал угасать

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался о бойце лёгкого веса (до 70 кг) соотечественнике Армане Царукяне.

«Я сомневаюсь в Царукяне. У него идёт повторение пути некоторых бойцов — когда у тебя всё, казалось бы, есть, но в душе чего-то всё равно не хватает. У Армана есть желание победить и быть на слуху, но когда доходит до дела — он теряется. Пока они с Топурией не встретятся, нельзя сказать точно, кто выиграет. Но пока интерес к Царукяну как к бойцу у меня начал угасать», — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Царукян назвал российского бойца, вдохновлявшего его на заре карьеры в MMA.