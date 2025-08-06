«Так было бы лучше». Де Риддер объяснил, почему будет болеть за дю Плесси в бою с Чимаевым

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) нидерландец Ренье де Риддер объяснил, почему хочет победы Дрикуса дю Плесси в предстоящем бою с Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Если Хамзат победит, то станет суперзвездой, особенно если сделает это уверенно и зрелищно. А это будет означать, что после он ещё долго не будет драться. Для меня было бы лучше, если бы победил Дрикус. В таком случае мы сможем подраться через четыре-шесть месяцев. Поэтому я надеюсь на победу Дрикуса», — приводит слова де Риддера издание MMA Fighting.

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