Видео: Махачев стал лучшим в испытании на равновесие во время тренировки

33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев успешно прошёл испытание во время тренировки, который придумал со своими друзьями и коллегами.

Бойцы в тренировочном лагере должны были прыжком с места запрыгнуть на 75-сантиметровую высоту и не уронить теннисный мяч, который располагался на вертикально стоящей гантели. Ислам первым успешно прошёл данное испытание.

Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2010 году, с 2015-го выступает в UFC.

В октябре 2022 Махачев сразился за титул UFC в лёгком весе, «задушив» во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты против австралийца Алекса Волкановски (дважды), американца Дастина Порье и бразильца Ренато Мойкано.