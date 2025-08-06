Мокаев прояснил свои слова по поводу отказа от выступлений в Dana White's Contender Series

24-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев прояснил свои слова по поводу отказа от выступлений в реалити-шоу Dana White's Contender Series (DWCS).

«Чтобы прояснить, это было до того, как я подписал контракт с UFC», — написал на своей странице в соцсетях Мокаев.

Мухаммаду 24 года. Боец дебютировал как профессионал в 2020 году, с 2022-го по 2024-й выступал в UFC. В июле руководство промоушена объявило, что не заинтересовано в продлении контракта с Мокаевым, после чего он перешёл в Brave CF.