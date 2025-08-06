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Дю Плесси — о бое с Чимаевым: возвращение домой без титула — не вариант

Дю Плесси — о бое с Чимаевым: возвращение домой без титула — не вариант
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси обозначил свою цель на поединок с третьим номером рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённым российским атлетом Хамзатом Чимаевым.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Возвращение домой без пояса — это не вариант для меня. Я хочу не только победить, но и показать всё, на что способен, и быть лучше, чем в предыдущем поединке», — приводит слова дю Плесси издание FOX News.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале он победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

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