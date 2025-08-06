Дю Плесси — о бое с Чимаевым: возвращение домой без титула — не вариант

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси обозначил свою цель на поединок с третьим номером рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённым российским атлетом Хамзатом Чимаевым.

«Возвращение домой без пояса — это не вариант для меня. Я хочу не только победить, но и показать всё, на что способен, и быть лучше, чем в предыдущем поединке», — приводит слова дю Плесси издание FOX News.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале он победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.