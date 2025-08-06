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Дастин Порье занялся благотворительностью после завершения карьеры

Дастин Порье занялся благотворительностью после завершения карьеры
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36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье, завершивший свою карьеру после турнира UFC 318, занялся благотворительностью после ухода из промоушена Даны Уайта.

Дастин в преддверии начала нового учебного года в своём родном городе Лафайетт, штат Луизиана, помог раздать более 1200 рюкзаков во время пятого ежегодного сбора в школу.

Американец дебютировал в UFC в 2011 году. Свой финальный поединок Дастин провёл с соотечественником и чемпионом BMF Максом Холлоуэем. Дасин проиграл Максу единогласным судейским решением. После этого боя Дастин имеет в своей графе побед и поражений следующие цифры — 30-10.

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