Мокаев: если бы мне предложили контракт с UFC, то я бы пошёл в легчайший вес

24-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев высказался о возможном возвращении в UFC.

«Сейчас я могу перейти и в легчайший вес. Думаю, для меня он стилистически проще, чем наилегчайший. Я проводил спарринги с бойцами из легчайшего веса. С Петром Яном, Саидом Нурмагомедовым. В легчайшем весе я гораздо быстрее. В наилегчайшем сгоняю так много веса, что иногда мне просто не хватает мощи.

Если бы мне предложили контракт с UFC, то я бы пошёл в легчайший вес. У меня есть преимущество в возрасте, к тому времени как я вернусь в рейтинги, им всем будет по 35 или 36 лет», — сказал Мокаев в интервью Деметриусу Джонсону.

Мухаммаду 24 года. Боец дебютировал как профессионал в 2020 году, с 2022-го по 2024-й выступал в UFC. В июле руководство промоушена объявило, что не заинтересовано в продлении контракта с Мокаевым, после чего он перешёл в Brave CF.