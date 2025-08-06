Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси: Чимаев — отличный борец и грэпплер. Но это ММА

Дю Плесси: Чимаев — отличный борец и грэпплер. Но это ММА
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси объяснил, почему он сильнее третьего номера рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённым российским атлетом Хамзатом Чимаевым.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Очевидно, что Хамзат — специалист мирового класса по борьбе и грэпплингу, но это не борьба и не грэпплинг — это ММА. Мы сражаемся не за титул чемпиона по борьбе и не за титул чемпиона по грэпплингу — мы сражаемся за титул чемпиона UFC, и в этом я лучший. Я не лучший борец, не лучший грэпплер и не лучший страйкер, но если сложить всё это вместе, то становлюсь лучшим в мире», — приводит слова дю Плесси издание FOX News.

Материалы по теме
Дю Плесси — о бое с Чимаевым: возвращение домой без титула — не вариант
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android