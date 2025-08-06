Дю Плесси: Чимаев — отличный борец и грэпплер. Но это ММА

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси объяснил, почему он сильнее третьего номера рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённым российским атлетом Хамзатом Чимаевым.

«Очевидно, что Хамзат — специалист мирового класса по борьбе и грэпплингу, но это не борьба и не грэпплинг — это ММА. Мы сражаемся не за титул чемпиона по борьбе и не за титул чемпиона по грэпплингу — мы сражаемся за титул чемпиона UFC, и в этом я лучший. Я не лучший борец, не лучший грэпплер и не лучший страйкер, но если сложить всё это вместе, то становлюсь лучшим в мире», — приводит слова дю Плесси издание FOX News.