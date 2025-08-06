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Чимаев заявил, что готов к пятираундовому поединку с дю Плесси

Чимаев заявил, что готов к пятираундовому поединку с дю Плесси
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённый российский атлет Хамзат Чимаев заявил о готовности провести все пять раундов поединка с чемпионом промоушена в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Я собираюсь пойти ва-банк, как всегда. Посмотрим, как быстро это всё пройдёт, а это будет быстро. Но если это продлится пять раундов, я буду готов», — сказал Чимаев в интервью ESPN.

Титульный поединок между двумя звёздными бойцами состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Ранее дю Плесси объяснил, почему является более сильным представителем смешанных единоборств, чем Чимаев.

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