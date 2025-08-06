«Мне нужны деньги». Чимаев опроверг слухи о своём уходе из спорта после завоевания титула

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённый российский атлет Хамзат Чимаев опроверг слухи о том, что он готов закончить карьеру после завоевания титула.

«Я не знаю, откуда появляются подобные слухи. Бро, мне нужны деньги. И одного титула здесь будет недостаточно», — сказал Хамзат Чимаев в интервью ESPN.

Напомним, следующий поединок непобедимый Хамзат проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Их встреча станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, где победил Роберта Уиттакера болевым приёмом.