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Ислам Дулатов объяснил, что отказался от поединка на UFC Paris 6 сентября

Ислам Дулатов объяснил, что отказался от поединка на UFC Paris 6 сентября
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27-летний немецкий боец смешанных единоборств чеченского происхождения Ислам Дулатов заявил, что промоушен UFC предложил ему провести поединок на турнире 6 сентября в Париже, но он отказался.

«У меня было предложение провести бой в Париже, но я болею уже две недели. Соперник был уже готов. Сначала я согласился, но мой менеджер сказал: «Ты всё ещё болен, неважно себя чувствуешь, и тебе нужно ещё раз осмотреть большой палец». Поэтому мы решили не ввязываться в эту борьбу и дать себе немного времени», — сказал Дулатов на YouTube-канале DULATOV BROTHERS.

В Париже в главном поединке вечера сразятся Кайо Борральо и Нассурдин Имавов.

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