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Чимаев не исключил, что может подраться за титулы в трёх дивизионах

Чимаев не исключил, что может подраться за титулы в трёх дивизионах
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённый российский атлет Хамзат Чимаев сообщил, что он хотел бы выиграть титулы в трёх весовых категориях.

«Бой с Маддаленой был бы очень хорошим для меня. Спуститься вниз и забрать титул там. Или подняться. Там будут Магомед Анкалаев и Алекс Перейра, с ними я бы тоже подрался за титул», — сказал Чимаев в эфире ESPN.

Напомним, следующий поединок непобедимый Хамзат проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Их встреча станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, где победил Роберта Уиттакера болевым приёмом.

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