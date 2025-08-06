Мокаев: Пантожа — папочка наилегчайшего дивизиона. Пока я не вернусь

25-летний британо-русский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Мухаммад Мокаев высказался о бразильском чемпионе UFC в наилегчайшем весе Александре Пантоже.

«Пантожа — папочка наилегчайшего дивизиона. Пока я не вернусь», — сказал Мокаев на YouTube-канале Mighty.

Мухаммаду 24 года. Боец дебютировал как профессионал в 2020 году, с 2022-го по 2024-й выступал в UFC. В июле руководство промоушена объявило, что не заинтересовано в продлении контракта с Мокаевым, после чего он перешёл в Brave CF.

Напомним, Пантожа в ночь с 28 на 29 июня в рамках турнира UFC 317 провёл защиту своего титула в бою против Кая Кара-Франса, которого победил удушающим приёмом в третьем раунде.