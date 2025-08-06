Дю Плесси: в среднем весе может быть только один Бугимен

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем поединке с третьим номером рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённым российским атлетом Хамзатом Чимаевым.

«Это войдет в историю. Я снова шокирую мир. Вы увидите, как «Бугимен» будет сломан. В среднем весе может быть только один Бугимен. И это буду я», — сказал Дю Плесси в интервью Ариэлю Хельвани.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале он победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда. Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, где победил Роберта Уиттакера болевым приёмом.