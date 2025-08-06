Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Придурок и морально слабый человек». Стрикленд — о Чимаеве

«Придурок и морально слабый человек». Стрикленд — о Чимаеве
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о третьем номере рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённом российском атлете Хамзате Чимаеве.

«Чимаев — просто чёртов придурок. Я был там, когда он уходил на реабилитацию после COVID-19. Я тренировался с ним. Есть видео, где я такой: «О, ты так хорош, ты лучше всех», — и это сарказм.

Вы можете выбирать бойцов UFC высокого уровня, но он идёт и обыгрывает менее сильных соперников. Он может взять таких парней, как Эдмен [Шахбазян], на серии 1-1, которые более сильные бойцы, но нет, чувак, ты выбираешь слабых, потому что ты идиот. Он умеет драться, но морально он просто слабый человек», — сказал Стрикленд на YouTube-канале Red Corner MMA.

Материалы по теме
Дю Плесси: Чимаев — отличный борец и грэпплер. Но это ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android