«Придурок и морально слабый человек». Стрикленд — о Чимаеве

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о третьем номере рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённом российском атлете Хамзате Чимаеве.

«Чимаев — просто чёртов придурок. Я был там, когда он уходил на реабилитацию после COVID-19. Я тренировался с ним. Есть видео, где я такой: «О, ты так хорош, ты лучше всех», — и это сарказм.

Вы можете выбирать бойцов UFC высокого уровня, но он идёт и обыгрывает менее сильных соперников. Он может взять таких парней, как Эдмен [Шахбазян], на серии 1-1, которые более сильные бойцы, но нет, чувак, ты выбираешь слабых, потому что ты идиот. Он умеет драться, но морально он просто слабый человек», — сказал Стрикленд на YouTube-канале Red Corner MMA.