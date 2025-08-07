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Имавов объяснил, почему отказался страховать титульный бой дю Плесси — Чимаев

Имавов объяснил, почему отказался страховать титульный бой дю Плесси — Чимаев
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Первый номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов объяснил, почему отказался страховать титульный поединок между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Я подумал: «Хорошо, если титульный бой состоится в августе и мне придётся его страховать, то я не хочу тренироваться впустую». Так что я подумал: «Может быть, лучше сосредоточиться на Кайо Борральо». Несколько недель назад UFC попросили нас приехать в США на взвешивание и всё такое. Я сказал «нет», потому что у меня бой, который запланирован на три недели позже.

Поэтому у меня нет времени на поездки и смену часовых поясов. Я хочу быть в наилучшей форме перед боем. Вот почему я сказал: «Нет, не приеду». Но сейчас я сосредоточен только на Кайо в Париже. Приведите его», — цитирует Имавова издание MMAJunkie.

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