Имавов объяснил, почему отказался страховать титульный бой дю Плесси — Чимаев

Первый номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов объяснил, почему отказался страховать титульный поединок между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Я подумал: «Хорошо, если титульный бой состоится в августе и мне придётся его страховать, то я не хочу тренироваться впустую». Так что я подумал: «Может быть, лучше сосредоточиться на Кайо Борральо». Несколько недель назад UFC попросили нас приехать в США на взвешивание и всё такое. Я сказал «нет», потому что у меня бой, который запланирован на три недели позже.

Поэтому у меня нет времени на поездки и смену часовых поясов. Я хочу быть в наилучшей форме перед боем. Вот почему я сказал: «Нет, не приеду». Но сейчас я сосредоточен только на Кайо в Париже. Приведите его», — цитирует Имавова издание MMAJunkie.