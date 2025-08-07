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Чимаев высказался о сравнениях с Макгрегором

Чимаев высказался о сравнениях с Макгрегором
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг), непобеждённый российский атлет Хамзат Чимаев высказался о сравнениях с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Ощущение, что это было вчера. Но я другой боец. Конор — ударник, у него хороший бокс и он бьёт контрударами. Возможно, я смогу завоевать титул в похожей манере. Я и сам неплох в стойке. Всякое может произойти. Я не могу предсказать, как пройдёт мой бой за пояс», — сказал Чимаев в интервью ESPN.

Напомним, следующий поединок непобедимый Хамзат проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Их встреча станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, где победил Роберта Уиттакера болевым приёмом.

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