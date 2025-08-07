«Удушающим приёмам плевать, какой у тебя стиль». Чимаев высказался о бое с дю Плесси

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Когда кто-то оказывается на матах, становится понятно, насколько странно ты работаешь на земле. Граунд-энд-паунд, удушающие приёмы, им плевать, какой у тебя стиль. Мы будем рады увидеть его в клетке. Мы будем драться с ним, бороться и работать в грэпплинге. Я хочу узнать, как он справится», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси