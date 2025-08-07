Царукян: Топурия чувствует, что проиграет бой со мной, лучше отдать титул

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о возможном поединке с действующим чемпионом грузином Илией Топурией.

«Он чувствует, что проиграет этот бой, лучше отдать титул. И посмотреть, что со мной произойдёт. Он знает, что я большая проблема для него. Я собираюсь забрать его титул, и поэтому он хочет лёгкие бои с Пэдди и Гэтжи, чтобы просто заработать денег и провести защиту. Со мной ему будет тяжело», — приводит слова Царукяна издание MMAJunkie.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.