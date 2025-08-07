«Я миллионер, а они пьют пиво». Хамзат Чимаев ответил на критику своих боёв в UFC

Непобежденный боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев ответил на критику своих выступлений в престижнейшей организации мира. В частности, Чимаев высказался о проблемах с выносливостью, приписываемых ему MMA-общественностью.
«Вы видели ещё одного непобеждённого бойца в моей весовой категории? Нет. Я устаю? Да я размазываю всех соперников. Мне плевать на эту критику. Я миллионер, а они сидят и пьют пиво. Я тяжело работаю. Если придётся, я буду драться 25 минут», — приводит слова Чимаева издание MMAJunkie.
Напомним, 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США) Чимаев сразится за титул с Дрикусом дю Плесси.
Чимаев тренируется с Царукяном перед титульником с дю Плесси