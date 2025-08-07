Царукян сказал, когда будет готов провести следующий бой в UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о следующем выступлении в организации.

«Я уже сказал UFC, что буду готов к сентябрю или октябрю. Я форме и тренируюсь дважды в день. Сейчас я здоров, поэтому, если мне скажут, чтобы в октябре я подрался с кем-то, а в декабре сразился с Илией [Топурией], я соглашусь», — приводит слова Царукяна издание MMAJunkie.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.