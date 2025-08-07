Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Амир Хан дал прогноз на бой Канело — Кроуфорд

Амир Хан дал прогноз на бой Канело — Кроуфорд
Комментарии

Бывший чемпион мира британец Амир Хан, встречавшийся в ринге с американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, высказался об их поединке, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Кроуфорд слишком хорош. У него лучшее чувство дистанции, точность, он хорошо двигается. Я считаю, он победит Канело. Теренс умеет быстро адаптироваться к стилю любого соперника», – приводит слова Хана издание The Ring.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Материалы по теме
Бенавидес оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android