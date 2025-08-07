Амир Хан дал прогноз на бой Канело — Кроуфорд

Бывший чемпион мира британец Амир Хан, встречавшийся в ринге с американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, высказался об их поединке, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Кроуфорд слишком хорош. У него лучшее чувство дистанции, точность, он хорошо двигается. Я считаю, он победит Канело. Теренс умеет быстро адаптироваться к стилю любого соперника», – приводит слова Хана издание The Ring.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).