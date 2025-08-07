Анонсирован основной кард турнира UFC 319

В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси сразится с непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.
В соглавном событии непобеждённый британский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Лерон Мёрфи встретится с американцем Аароном Пико.
Главный кард турнира UFC 319:
Дрикус дю Плесси (Южная Африка) — Хамзат Чимаев (ОАЭ);
Лерон Мёрфи (Великобритания) — Аарон Пико (США);
Джефф Нил (США) — Карлос Пратес (Бразилия);
Джаред Каннонье (США) — Майкл Пейдж (Великобритания);
Тим Эллиотт (США) – Кай Асакура (Япония).
Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси