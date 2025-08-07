Скидки
Царукян сказал, кто станет его соперником, если бой с Топурией не состоится

Царукян сказал, кто станет его соперником, если бой с Топурией не состоится
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян заявил, что проведёт поединок с пятым номером австралийцем Дэном Хукером в том случае, если его следующим соперником не станет действующий чемпион грузин Илия Топурия.

«Да, если мне не дадут Топурию, я подерусь с Хукером. Но моя цель — бой за титул. Сейчас я сосредоточен на поединке за пояс, потому что я знаю, что заслужил его», — приводит слова Царукяна издание MMAJunkie.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

Комментарии
