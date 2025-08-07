Эдуард Вартанян оценил шансы Царукяна в бою с Илией Топурией

Российский боец Эдуард Вартанян высказался о возможном поединке за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и соотечественником Арманом Царукяном.

«Я думаю, Арман выиграет за счёт борьбы. Ему не нужно останавливать Топурию в стойке, Царукян достаточно легко переведёт его в партер и лишит всех козырей. Бой может пройти всю дистанцию, но не отрицаю, что Арман может закончить приёмом в третьем-четвёртом раунде», — приводит слова Вартаняна издание MMA.Metaratings.ru.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.