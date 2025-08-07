Скидки
Нассурдин Имавов дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Первый номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов высказался о предстоящем поединке за титул между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Я считаю, что Хамзат завершит бой в пределах двух раундов. Таково моё мнение, но, очевидно, я понимаю людей, считающих, что чем дольше это будет продолжаться, тем больше преимущества будет у дю Плесси, учитывая его кардио. К тому же у него очень странный стиль», — приводит слова Имавова издание MMAJunkie.

